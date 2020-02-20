Из саранчи сделали миноискатель: смогут ли насекомые-киборги заменить саперов

Новости науки:Созданы насекомые-киборги, способные искать взрывчатые вещества.

Сегодня обнаружением наземных мин, бомб и других взрывчатых устройств занимаются солдаты-саперы или специально обученные собаки. Однако каждый раз они рискуют своими жизнями, поэтому ученые пытаются разработать новые способы обнаружения взрывчаток, а для их обезвреживания используются роботы. Недавно американским ученым удалось внедрить в мозги саранчи электроды и превратить их в киборгов, способных учуять содержащиеся во взрывчатых устройствах вещества. Точность их обнаружения составляет внушительные 80%, только вот в созданной технологии есть несколько значительных минусов. Причем никому неизвестно, смогут ли ученые их устранить.

О том, как американским ученым удалось превратить саранчу в киборгов, было рассказано в научном журнале New Scientist. Исследователям было известно, что когда на рецепторы усиков саранчи попадают различные вещества, в их мозгах активируются совершенно разные участки. Они предположили, что если в голову американской саранчи (Schistocerca americana) вживить электроды для улавливания реакции на различные запахи, они смогут распознавать наличие в воздухе частиц взрывчатых веществ. Чтобы проверить свое предположение, исследователи провели эксперимент.

Как и говорилось выше, ученые вживили в мозги саранчи электроды для улавливания электрической активности нейронов в ответ на запахи. Электроды были протянуты к закрепленному на спине насекомых устройству для усиления поступающих сигналов. Затем усики насекомых-киборгов были подвергнуты воздействию частиц различных взрывчатых веществ. Таким способом ученые выяснили, какие именно области мозга активируются при запахи тех или иных химических соединений.

На втором этапе исследования насекомых возили по комнатам, воздух в которых был насыщен частицами разных взрывчатых веществ. По расчетам ученых, каждое отдельное насекомое распознавало вид веществ с 60% точностью, а при использовании нескольких насекомых точность повышалась до 80%. Это весьма неплохие результаты, только вот из-за нескольких недостатков технологии насекомые-киборги пока не могут использоваться в качестве саперов.

Первым большим недостатком является то, что после внедрения в мозг электродов и установки на спину усилителя сигналов, насекомые не могут самостоятельно передвигаться. Даже в ходе эксперимента их пришлось возить на тележке, поэтому выпускать саранчу на заминированные поля для поиска взрывчатых веществ явно не получится. Однако есть вероятность того, что исследователям удастся уменьшить размеры электродов и усилителей.

Второй недостаток состоит в том, что после внедрения электродов в мозг, насекомые жили не более семи часов. Однако это не такая уж и большая проблема, потому что насекомых и так нельзя назвать долгожителями, к тому же нескольких часов вполне должно хватить для успешного проведения военной миссии.