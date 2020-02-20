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Из саранчи сделали миноискатель: смогут ли насекомые-киборги заменить саперов

Из саранчи сделали миноискатель: смогут ли насекомые-киборги заменить саперов
03:19 Сегодня Телеграф hi-news.ru Фото: Твиттер

Новости науки:Созданы насекомые-киборги, способные искать взрывчатые вещества.

Сегодня обнаружением наземных мин, бомб и других взрывчатых устройств занимаются солдаты-саперы или специально обученные собаки. Однако каждый раз они рискуют своими жизнями, поэтому ученые пытаются разработать новые способы обнаружения взрывчаток, а для их обезвреживания используются роботы. Недавно американским ученым удалось внедрить в мозги саранчи электроды и превратить их в киборгов, способных учуять содержащиеся во взрывчатых устройствах вещества. Точность их обнаружения составляет внушительные 80%, только вот в созданной технологии есть несколько значительных минусов. Причем никому неизвестно, смогут ли ученые их устранить.

О том, как американским ученым удалось превратить саранчу в киборгов, было рассказано в научном журнале New Scientist. Исследователям было известно, что когда на рецепторы усиков саранчи попадают различные вещества, в их мозгах активируются совершенно разные участки. Они предположили, что если в голову американской саранчи (Schistocerca americana) вживить электроды для улавливания реакции на различные запахи, они смогут распознавать наличие в воздухе частиц взрывчатых веществ. Чтобы проверить свое предположение, исследователи провели эксперимент.

Как и говорилось выше, ученые вживили в мозги саранчи электроды для улавливания электрической активности нейронов в ответ на запахи. Электроды были протянуты к закрепленному на спине насекомых устройству для усиления поступающих сигналов. Затем усики насекомых-киборгов были подвергнуты воздействию частиц различных взрывчатых веществ. Таким способом ученые выяснили, какие именно области мозга активируются при запахи тех или иных химических соединений.

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На втором этапе исследования насекомых возили по комнатам, воздух в которых был насыщен частицами разных взрывчатых веществ. По расчетам ученых, каждое отдельное насекомое распознавало вид веществ с 60% точностью, а при использовании нескольких насекомых точность повышалась до 80%. Это весьма неплохие результаты, только вот из-за нескольких недостатков технологии насекомые-киборги пока не могут использоваться в качестве саперов.

Первым большим недостатком является то, что после внедрения в мозг электродов и установки на спину усилителя сигналов, насекомые не могут самостоятельно передвигаться. Даже в ходе эксперимента их пришлось возить на тележке, поэтому выпускать саранчу на заминированные поля для поиска взрывчатых веществ явно не получится. Однако есть вероятность того, что исследователям удастся уменьшить размеры электродов и усилителей.

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Второй недостаток состоит в том, что после внедрения электродов в мозг, насекомые жили не более семи часов. Однако это не такая уж и большая проблема, потому что насекомых и так нельзя назвать долгожителями, к тому же нескольких часов вполне должно хватить для успешного проведения военной миссии.

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Роботы, Насекомые, Биология, Саранча.
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