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Среда, 12.02.2020
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"Воскрешенные" гены пролили свет на причины вымирания мамонтов

"Воскрешенные" гены пролили свет на причины вымирания мамонтов
03:40 Сегодня Телеграф hi-news.ru Фото: Твиттер

Новости науки:Ученые "воскресили" гены мамонтов, чтобы понять причины их вымирания.

Около 11 000 лет на нашей планете вымерли последние популяции мамонтов. Из многотысячного вида остались только те особи, которые смогли выжить в условиях сурового климата на острове Врангеля, но и они не смогли надолго сохранить свое крошечное население от вымирания. Известно, что карликовые представители крупнейших млекопитающих, обитавшие у берегов Сибири, вымерли около 4000 лет назад. Как бы то ни было, на данный момент существует несколько основных гипотез, способных объяснить гибель древних животных. Для того, чтобы доказать хотя бы одну из них, ученые смогли воскресить гены из найденных недавно остатков мамонта.

Загадка о причинах полного вымирания огромных млекопитающих, обитавших на нашей планете многие тысячи лет, является одной из наиболее интригующих тайн нашей планеты. Наиболее распространенной версией считается гипотеза о неожиданном изменении климата, поскольку пик вымирания мамонтов, по некоторым подсчетам, совпадает с периодом резкого потепления. Предполагается, что именно это могло стать причиной сократившегося рациона животных, к которому они так и не успели адаптироваться. Из-за повышения влажности и заболачивания почвы на острове Врангеля мамонтам было сложно перемещаться для того, чтобы добыть себе пищу.

Другой возможной теорией о причинах гибели мамонтов является идея о потере ими генетического разнообразия. Так, из-за небольшого ареала обитания мамонтов (остров Врангеля мог прокормить не более 300 особей), в определенный момент участились случаи близкородственного скрещивания, что привело к утрате животными способности к размножению в результате разного рода генетических мутаций.

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Согласно статье, опубликованной в журнале Genome Biology and Evolution (GBE), специалисты имеют несколько оснований, которые свидетельствуют о появлении у мамонтов нескольких видов генетических дефектов. Для того, чтобы подтвердить данную теорию, ученые провели исследование "воскрешенного" генома мамонта, предполагая, что мамонты могли утратить способность к размножению, наряду со способностью чувствовать запахи.

Результаты данного исследования могут стать доказательством одновременно и первой, и второй основных гипотез вымирания мамонтов на острове Врангеля, поскольку ученые уверены, что в связи с быстрым сокращением популяции из-за снижения количества добываемой пищи, мамонты могли скрещиваться со своими дальними родственниками. Данное скрещивание значительно снижало их генетическое разнообразие, вследствие чего животные могли потерять способность к "очищению" генома.

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В ходе проведения исследования, команда ученых сравнила ДНК мамонта с ныне живущими представителями семейства слоновых, а также с древнейшими мамонтами, обитавших десятки тысяч лет назад на территории африканского континента. Во время эксперимента специалисты выявили ряд генетических отклонений у животных с острова Врангеля, которые действительно были ответственны за неврологическое развитие животных, их фертильность, передачу сигналов инсулина, а также способность к обонянию. На данный момент ученые предполагают, что животные могли полностью утратить способность к обонянию и были не способны отличить запах съедобной пищи от несъедобной. Совокупность всех негативных факторов сказалась на образе жизни мамонтов, вызвав их постепенное, но уже неотвратимое вымирание как вида.

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Вымирание, Биология, Мамонты, Палеонтология.
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