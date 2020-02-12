"Кто ты и откуда?": новообнаруженный бразильский вирус поставил ученых в тупик

Новости науки:В Бразилии обнаружен новый вирус с неизвестным геномом.

Постоянно развиваясь, вирусы становятся все более приспособленными и изощренными. Но все ли мы о них знаем? Недавно исследователи обнаружили новую форму вируса, в которой не содержится практически никаких известных науке генов. Таинственный вирус, собранный у амеб в искусственном озере в Пампулья, которое находится в городе Белу-Оризонти в Бразилии, был значительно меньше, чем вирусы, которыми обычно болеют амебы.

Ученые назвали вирус Yaravirus brasiliensis в честь водяной нимфы Яры, которая, согласно мифам народов Южной Америки была похожа на русалку и заманивала моряков под воду, чтобы они жили с ней вечно.

Когда ученые секвенировали геном Yaravirus brasiliensis — процесс определения полной последовательности ДНК — они обнаружили, что более 90% его генома не знакома современной науке. В своем блоге, посвященном исследованию вируса, исследователи сообщили, что ими было совершено удивительное открытие — обнаружение новой линии амебного вируса с удивительным происхождением и филогенией. Работа опубликована на сервере препринтов Bioarxiv.

По мнению Йонатаса Абрахана, вирусолога из Федерального университета Минас-Жерайс в Бразилии, полученные в ходе исследования результаты свидетельствуют о том, сколько нам еще предстоит узнать о вирусах. Как профессор Абрахан сообщил изданию ScienceMag.org, некоторые из генов Yaravirus brasiliensis похожи на гены гигантского вируса, но до сих пор неясно, как они связаны.

Он и его коллеги сейчас исследуют другие особенности существования нового вируса. Один ученый, не связанный с исследованием, предположил, что результаты представляют "новый сундук с сокровищами ранее невиданных биохимических процессов".

В общем и целом исследователи полагают, что новый вирус происходит из неизвестной изолированной группы вирусов или дальним родственников гигантского вируса, который в ходе эволюции приобрел уменьшенную форму. Гигантские вирусы были открыты в ХХI веке. Эти организмы достигают размеров бактериальной клетки.

Из-за капсид — белковой оболочки, которая инкапсулирует вирусные частицы вирус получил название гигантского. Длина ДНК гигантского вируса превышает 200 000 пар оснований и содержит орфанные (Orfan) гены, которые не встречаются у других организмов.

Yaravirus состоит из мелких частиц размером 80 нм и обладает уникальным геномом. Как пишут исследователи, он несложный и не содержит гигантских частиц, однако при этом в Yaravirus наблюдается значительное количество ранее не описанных генов. Дополнительную информацию о новом вирусе ученые намерены получить в ходе дальнейших исследований.