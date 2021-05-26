Женщина выбросила лотерейный билет с выигрышем в миллион, но все равно получит деньги

В американском штате Массачусетс женщина выбросила лотерейный билет на 1 миллион долларов, думая что он проигрышный, однако она получила свой выигрыш благодаря доброте и честности владельцев магазина, в котором она его покупала.

Об этом 24 мая сообщило CNBS News.

Еще в марте Леа Роуз Фиега купила лотерейный билет "Diamond Millions" за 30 долларов в мини-маркете Lucky Stop в городке Саутвик, недалеко от ее работы.

По словам женщины, она очень торопилась во время перерыва на обед, по этому стерла в билете не все ячейки, и затем отдала его продавцу, чтобы его выбросили.

Так, билет пролежал за прилавком 10 дней.

Сын владельцев магазина рассказал, что просматривал выброшенные билеты в мусорном ведре и среди них нашел один, в котором стер номер и обнаружил выигрыш в 1 миллион.

Фиега является постоянным клиентом магазина, поэтому семья сразу поняла, кто его выбросил.

Напомним, что 1 декабря сразу 20 жителей Южно-Африканской Республики, выиграли в лотерее PowerBall джекпот в размере 7,3 млн долларов.