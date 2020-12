Десятки людей стали богачами из-за шести подряд цифр в лотерее: как такое возможно

1 декабря стал счастливым днем для 20 жителей Южно-Африканской Республики, поскольку национальная лотерея PowerBall разыграла джекпот в размере около 7,3 млн долларов между теми, кто выбрал правильные цифры в выигрышной комбинации.

Об этом написали организаторы лотереи в Твитер.

Согласно правилам игроки лотереи должны выбрать пять чисел от 1 до 50 для основной комбинации и еще одно бонусное число от 1 до 20 – Powerball. Таким образом шансы участника лотереи на джекпот составляют 1 к 42 375 200.

Но это не помешало 20 счастливчикам выиграть. И все это из-за неожиданной и банальной комбинации - "5, 6, 7, 8, 9 и числа 10 в качестве PowerBall". Каждый из победителей получил 5,7 млн рэндов (почти 105 млн гривен).

"Поздравляем 20 новых мультимиллионеров, каждый из которых выиграл больше 5 миллионов рэндов в PowerBall", - написали организаторы лотереи в Твитере.

Congratulations to 20 new multimillionaires who each won over R5 million on the PowerBall jackpot! 5, 6, 7, 8, 9, 10 What will your winning numbers be? Check your tickets now to see if you’re a winner #FestiveYamaMillions pic.twitter.com/7DYpDjTL4R

— #PhandaPushaPlay (@sa_lottery) December 2, 2020