Выпускники влетели на машине в крышу жилого дома: фото невероятного ДТП

В штате Миссури (США) в воскресенье, 23 мая, двое старшеклассников после выпускного вечера потеряли контроль над своим автомобилем, слетели с дороги и протаранили крышу частного дома.

Об этом пишет бульварная интернет-газета TMZ.

"Ага ... их машина буквально торпедировала потолок семейного дома - и машина приземлилась в нескольких футах от того места, где в главной спальне спали владельцы дома", - говорится в заметке.

По информации местных СМИ, оба находившихся в машине подростка "смогли выползти из места крушения и выйти через парадную дверь, вроде бы, невредимыми".

Хозяева дома, как и двое их детей, также не пострадали.

На место ЧП вызвали местную пожарную службу, "которая сделала эти корявые фотографии".

Также в заметке отмечается, что информации о том, как именно выпускники смогли слететь с набережной и врезаться в крышу частного дома.

"А вы думали, что ваш утренний будильник раздражает тревожным звонком, а?", - иронизирует автор статьи.

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