Вмешательство в выборы США: украинские чиновники попали в скандал

Федеральная прокуратура в Бруклине (Нью-Йорк) занялась выяснением, участвовали ли украинские топ-чиновники во вмешательстве в президентскую кампанию США 2020 года.

Об этом сообщает газета New York Times.

В рамках этого плана адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани должен был распространять порочащую информацию о демократе Джо Байдене с целью склонить избирателей голосовать за Трампа.

По данным NYT, прокуратура Бруклина и ФБР ведут расследование в отношении нынешних и бывших украинских чиновников, подозреваемых в попытках повлиять на выборы путем распространения необоснованных обвинений в коррупции в отношении Байдена по ряду каналов, в том числе через Джулиани.

Пока неясно, собирается ли прокуратура предъявить обвинения кому-либо из украинцев. В то же время, в центре расследования находится украинский депутат по имени Андрей Деркач, с которым встречался Джулиани.

Как сообщал "Телеграф", ранее в США заявляли, что будут накладывать санкции на всех, кто вмешивается в выборы.