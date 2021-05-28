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Вмешательство в выборы США: украинские чиновники попали в скандал

Вмешательство в выборы США: украинские чиновники попали в скандал
Обновлено 10:48 Сегодня Телеграф

Федеральная прокуратура в Бруклине (Нью-Йорк) занялась выяснением, участвовали ли украинские топ-чиновники во вмешательстве в президентскую кампанию США 2020 года.

Об этом сообщает газета New York Times.

В рамках этого плана адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани должен был распространять порочащую информацию о демократе Джо Байдене с целью склонить избирателей голосовать за Трампа.

По данным NYT, прокуратура Бруклина и ФБР ведут расследование в отношении нынешних и бывших украинских чиновников, подозреваемых в попытках повлиять на выборы путем распространения необоснованных обвинений в коррупции в отношении Байдена по ряду каналов, в том числе через Джулиани.

Пока неясно, собирается ли прокуратура предъявить обвинения кому-либо из украинцев. В то же время, в центре расследования находится украинский депутат по имени Андрей Деркач, с которым встречался Джулиани.

Как сообщал "Телеграф", ранее в США заявляли, что будут накладывать санкции на всех, кто вмешивается в выборы.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 143

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США, Андрей Деркач, Вмешательство в выборы.
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