В Майами в ресторане произошла кровавая стрельба: двое убиты и десятки ранены (фото и видео)

В городе Майами (штат Флорида, США) в ресторане El Mula в торговом центре Country Club произошла стрельба.

По предварительным данным, огонь открыли трое неизвестных, погибли два человека, еще 25 ранены. Один из пострадавших находится в критическом состоянии.

Об этом сообщает Foxnews.

Полицейские, прибывшие по вызову из-за стрельбы в Уинвуде, незадолго до полуночи в пятницу, обнаружили на месте происшествия несколько человек с огнестрельными ранениями.

Все пострадавшие госпитализированы. Детективы работают на месте стрельбы, начато расследование.

Полиция пока не обнародовала никакой информации о личности жертв или какой-либо информации о стрелке. Известно только, что правоохранители разыскивают автомобиль серебристого цвета Nissan, который, возможно, был на месте стрельбы.

Напомним, 22 мая в американском штате Нью-Джерси в Фэрфилде во время вечеринки в четь дня рождения произошла стрельба. Из-за чего 12 человек получили ранения, а 2 умерли.