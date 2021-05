В США вечеринка в честь Дня рождения завершилась трагедией: есть погибшие и много жертв (фото, видео)

22 мая в американском штате Нью-Джерси в Фэрфилде произошло ЧП: во время вечеринки в четь дня рождения произошла стрельба. Из-за чего 12 человек получили ранения, а 2 умерли.

Об этом 23 мая сообщила The Associated Press.

Сообщается, что празднование проходило в стиле 90-х. Участие в нем приняло более 100 людей, а само мероприятие проходило во дворе 2-х этажного дома.

Стрельба произошла поздно вечером, тогда от нее погибли женщина 25-лет и мужчина 30-лет. При этом еще 12 граждан получили ранения и были доставлены в больницу.

На данный момент мотив преступления пока неясен, поэтому арестов еще не проводили. В то же время нападающего разыскивают правоохранители.

По словам соседей они слышали около 15 выстрелов, а тем временем гости в панике пытались найти убежища в соседних домах.

Кадры с места событий:

Two people dead with a dozen more injured after a New Jersey house party shooting. https://t.co/9lkXrIGvcs pic.twitter.com/SNaPb0teqj