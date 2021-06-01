Франция подарит США новую Статую Свободы

На День независимости, 4 июля, США получат в подарок от Франции новую Статую Свободы.

Об этом пишет в понедельник, 31 мая, Politico со ссылкой на "Le Journal du Dimanche".

Согласно заметке, Франция отправит в США новую Статую Свободы 7 июня, в Нью-Йорк она прибудет 4 июля. Отмечается, что эта статуя будет намного меньше, чем ее старшая сестра, и достигнет 2,83 метра.

Статуя Свободы, которую сегодня можно увидеть у побережья Нью-Йорка, была подарком Франции XIX века в честь первого века независимости США. "Мы хотели воссоединиться с этой франко-американской историей", - сказал посол Франции в США Филипп Этьен, добавив, что Статуя Свободы "является двойным символом свободы, но также и радушием".

Первоначально идея отправки в США новой статуи возникла в июле 2019 года. Она должна была показать США, что "Франция осталась верна духу дружбы" между двумя странами, зародившимся в их общей истории. Франция поддерживала то, что впоследствии стало США в войне за независимость.

Памятник будет установлен в саду резиденции французского посла в Вашингтоне, округ Колумбия, где он будет находиться в течение десяти лет.

"Жест Франции вызван тем, что подход США к Европе ощущает последствия избрания Байдена. Отношения значительно улучшились, хотя некоторые жаловались на сохраняющуюся исключительность", - говорится в заметке.

Как сообщалось, власти штата Нью-Йорк взяли на себя финансирование Статуи Свободы.