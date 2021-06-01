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Франция подарит США новую Статую Свободы

Франция подарит США новую Статую Свободы
03:26 Сегодня Телеграф

На День независимости, 4 июля, США получат в подарок от Франции новую Статую Свободы.

Об этом пишет в понедельник, 31 мая, Politico со ссылкой на "Le Journal du Dimanche".

Согласно заметке, Франция отправит в США новую Статую Свободы 7 июня, в Нью-Йорк она прибудет 4 июля. Отмечается, что эта статуя будет намного меньше, чем ее старшая сестра, и достигнет 2,83 метра.

Статуя Свободы, которую сегодня можно увидеть у побережья Нью-Йорка, была подарком Франции XIX века в честь первого века независимости США. "Мы хотели воссоединиться с этой франко-американской историей", - сказал посол Франции в США Филипп Этьен, добавив, что Статуя Свободы "является двойным символом свободы, но также и радушием".

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Первоначально идея отправки в США новой статуи возникла в июле 2019 года. Она должна была показать США, что "Франция осталась верна духу дружбы" между двумя странами, зародившимся в их общей истории. Франция поддерживала то, что впоследствии стало США в войне за независимость.

Памятник будет установлен в саду резиденции французского посла в Вашингтоне, округ Колумбия, где он будет находиться в течение десяти лет.

"Жест Франции вызван тем, что подход США к Европе ощущает последствия избрания Байдена. Отношения значительно улучшились, хотя некоторые жаловались на сохраняющуюся исключительность", - говорится в заметке.

Как сообщалось, власти штата Нью-Йорк взяли на себя финансирование Статуи Свободы.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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США, Франция, День Независимости, Подарок, Статуя Свободы.
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