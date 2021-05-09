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Лепили ногу, а получилось что получилось: на Кипре хотят установить статую крестьянина с "гигантским пенисом"

Лепили ногу, а получилось что получилось: на Кипре хотят установить статую крестьянина с "гигантским пенисом"
00:28 Сегодня Телеграф фото: Сyprus Mail

На Кипре установят 40-метровую статую "Благородный крестьянин". Она будет возвышаться на вершине горы с видом на город Кирения.

Об этом сообщает "Сyprus Mail".

Статуя представляет собой сидящего на корточках усталого крестьянина. Она вызвала большой общественный резонанс, поскольку  с определенного ракурса кажется, что он демонстрирует всем свой половой орган. Хотя на самом деле это колено.

"О боже, сначала я был взволнован 40-метровой "крестьянской" статуей, которую планировали построить на Кипре ... но потом мы все это увидели…" - пишут в сети, публикуя фото статуи с "приличного" ракурса.

Как сообщал "Телеграф", в Бразилии построят еще одну статую Иисуса Христа, которая будет на пять метров выше всем известной Христу-Спасителю в Рио-де-Жанейро. Она появится в бразильском городе Энкантадо.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Кипр, Фото, Статуи.
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