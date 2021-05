Лепили ногу, а получилось что получилось: на Кипре хотят установить статую крестьянина с "гигантским пенисом"

На Кипре установят 40-метровую статую "Благородный крестьянин". Она будет возвышаться на вершине горы с видом на город Кирения.

Об этом сообщает "Сyprus Mail".

Статуя представляет собой сидящего на корточках усталого крестьянина. Она вызвала большой общественный резонанс, поскольку с определенного ракурса кажется, что он демонстрирует всем свой половой орган. Хотя на самом деле это колено.

"О боже, сначала я был взволнован 40-метровой "крестьянской" статуей, которую планировали построить на Кипре ... но потом мы все это увидели…" - пишут в сети, публикуя фото статуи с "приличного" ракурса.

Oh God, at first I was excited about the 40m "peasant" statue planned to be built in Cyprus... but then we all saw it... pic.twitter.com/KWCsUUv3v1