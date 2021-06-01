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Во Флориде 7-летний герой спас отца и сестру от страшной смерти (их фото)

Во Флориде 7-летний герой спас отца и сестру от страшной смерти (их фото)
10:12 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

В США во Флориде 7-летний мальчик стал героем после того, как он доплыл до берега, чтобы позвать на помощь, в то время как его сестру и отца унесло течением.

Об этом 31 мая сообщили в CNN WKXT.

По словам отца детей Стивена Поуста, он оставил свою лодку на якоре на реке Сент-Джонс в Джексонвилле чтобы позволить своим двум детям, 7-летнему Чейзу и 4-летней Эбигейл, поплавать 28 мая.

Во Флориде 7-летний герой спас отца и сестру от смерти

По словам Чейза, Абигейл, которая обычно сидит на корме лодки, внезапно выпала, потому что течение было очень сильным.

Во Флориде 7-летний мальчик спас папу и сестру от смерти

7-летний мальчик решил попытаться удержать ее от дрейфа, но затем он застрял.

Во Флориде 7-летний спас отца и сестру

Его отец вскочил, чтобы попытаться помочь им, и сказал Чейзу плыть к берегу, пока он пытался добраться до своей дочери, на которой был спасательный жилет.

"Я сказал им, что люблю его, потому что я не был уверен, что произойдет", — рассказал Поуст. 

Во Флориде

Мальчику удалось добраться до берега за час. Он рассказал, что плыл на спине и по собачему, чтобы не устать. Добравшись до земли, он направился к ближайшему дому за помощью.

мальчик Во Флориде который спас отца и сестру от смерти

А тем временем, его отец и сестра дрейфовали на расстояние от 1,5 до 2 миль от места нахождения лодки, по данным пожарно-спасательного управления Джексонвилля.

Во Флориде отец с детьми

Напомним, что 31 мая в США во Флориде в одном из клубов неизвестный начал стрельбу из-за чего были убиты не менее двух человек и пострадали около 20.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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США, Флорида.
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