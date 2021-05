В Майами трое мужчин достали автоматы и просто начали стрелять по толпе: есть погибшие и много раненых

В США во Флориде в одном из клубов неизвестный начал стрельбу из-за чего были убиты не менее двух человек и пострадали около 20.

Об этом 31 мая сообщил глава департамента полиции Майами-Дейд Альфредо Рамирес III. Он также обратился к гражданам с просьбой помощи в поимке преступника.

По его словам, возле банкетного зала Эль-Мула возле Хайалиа, где и произошел инцидент, был замечен белый Nissan Pathfinder из которого вышли 3 человека и автоматами и пистолетами и начали стрельбу, в результате чего ранения получили от 20 до 25 граждан.

Фото с места событий:

Culture Of Violence: At Least 22 People Shot, 2 Fatally In Florida Nightclub Shooting - Home News .. - https://t.co/626KWeE0OB pic.twitter.com/dFLWw56Puz

Пятеро пострадавших попали в больницу, а 2 из них находятся в критическом состоянии.

В то же время телеведущий и гендиректор Camping World Маркус Лемонис предложил вознаграждение в размере $100 000 за информацию, которая поможет арестовать преступников.

I’m offering a $100,000 reward to help authorities in my hometown @MiamiDadePD arrest and convict the suspect/suspects .. pass this on .. https://t.co/f9muvEqmp4