В Майами трое мужчин достали автоматы и просто начали стрелять по толпе: есть погибшие и много раненых

В США во Флориде в одном из клубов неизвестный начал стрельбу из-за чего были убиты не менее двух человек и пострадали около 20.

Об этом 31 мая сообщил глава департамента полиции Майами-Дейд Альфредо Рамирес III. Он также обратился к гражданам с просьбой помощи в поимке преступника.

По его словам, возле банкетного зала Эль-Мула возле Хайалиа, где и произошел инцидент, был замечен белый Nissan Pathfinder из которого вышли 3 человека и автоматами и пистолетами и начали стрельбу, в результате чего ранения получили от 20 до 25 граждан.

Фото с места событий:

Culture Of Violence: At Least 22 People Shot, 2 Fatally In Florida Nightclub Shooting - Home News .. -

https://t.co/626KWeE0OB pic.twitter.com/dFLWw56Puz — 4hiphop (@4hhteam) May 30, 2021

Пятеро пострадавших попали в больницу, а 2 из них находятся в критическом состоянии.

В то же время телеведущий и гендиректор Camping World Маркус Лемонис предложил вознаграждение в размере $100 000 за информацию, которая поможет арестовать преступников.

I’m offering a $100,000 reward to help authorities in my hometown @MiamiDadePD arrest and convict the suspect/suspects .. pass this on .. https://t.co/f9muvEqmp4 — Marcus Lemonis (@marcuslemonis) May 30, 2021

Позже к его инициативе присоединилось подразделение Майами Бюро по огнестрельному оружию и взрывчатым веществам, которое добавило дополнительные $25 000 к награде Лемониса, в результате чего она составила $125 000.

Отметим, что 28 мая в Майами в районе Винвуд также произошла стрельба, в результате чего погиб один человек, а 6 получили ранения.

Напомним, что 22 мая в американском штате Нью-Джерси в Фэрфилде во время вечеринки в честь дня рождения произошла стрельба. Из-за чего 12 человек получили ранения, а 2 умерли.