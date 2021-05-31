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В Майами трое мужчин достали автоматы и просто начали стрелять по толпе: есть погибшие и много раненых

В Майами трое мужчин достали автоматы и просто начали стрелять по толпе: есть погибшие и много раненых
Обновлено 08:17 Сегодня Телеграф Фото: twitter

В США во Флориде в одном из клубов неизвестный начал стрельбу из-за чего были убиты не менее двух человек и пострадали около 20.

Об этом 31 мая сообщил глава департамента полиции Майами-Дейд Альфредо Рамирес III. Он также обратился к гражданам с просьбой помощи в поимке преступника.

По его словам, возле банкетного зала Эль-Мула возле Хайалиа, где и произошел инцидент, был замечен белый Nissan Pathfinder из которого вышли 3 человека и автоматами и пистолетами и начали стрельбу, в результате чего ранения получили от 20 до 25 граждан.

Фото с места событий:

Пятеро пострадавших попали в больницу, а 2 из них находятся в критическом состоянии.

В то же время телеведущий и гендиректор Camping World Маркус Лемонис предложил вознаграждение в размере $100 000 за информацию, которая поможет арестовать преступников.

Позже к его инициативе присоединилось подразделение Майами Бюро по огнестрельному оружию и взрывчатым веществам, которое добавило дополнительные $25 000 к награде Лемониса, в результате чего она составила $125 000.

Отметим, что 28 мая в Майами в районе Винвуд также произошла стрельба, в результате чего погиб один человек, а 6 получили ранения.

Напомним, что 22 мая в американском штате Нью-Джерси в Фэрфилде во время вечеринки в честь дня рождения произошла стрельба. Из-за чего 12 человек получили ранения, а 2 умерли.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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США, Стрельба, Майами.
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