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Двое подростков в США открыли огонь по полицейским "как в GTA" (видео)

Двое подростков в США открыли огонь по полицейским "как в GTA" (видео)
09:29 Сегодня Телеграф Фото: twitter

В американском штате Флорида произошло ЧП: 14-летняя девочка пострадала, после того, как она с 12-летним мальчиком украли оружие и открыли стрельбу по полицейским.

Об этом 2 июня сообщили ABC News.

Сообщается, что дети сбежали из дома за несколько часов до инцидента. Они ворвались в пустой дом вечером 1 июня и украли АК-47, с двумя магазинами. При этом в доме тогда также находился пистолет и дробовик.

Полицейские прибыли на место и окружили дом, пытаясь, уговорить детей мирно сдаться. Однако дети устроили стрельбу из оружия владельца дома.

По словам шериф округа Майка Читвуда, дети стреляли с разных сторон, а девочка якобы угрожала убить сержанта.

Позднее мальчик рассказал следователям, что девочка предложила "пройти это как в GTA", говоря об игре Grand Theft Auto.

После 30 минут обстрела девочка была ранена полицейским, а мальчик сдался самостоятельно.

Шериф также опубликовал впечатляющее видео с телекамеры и видео, снятое с воздуха:

По словам официальных лиц, никто из полицейских не пострадал. 

Согласно документам, оба ребенка были обвинены в покушении на убийство первой степени и вооруженном ограблении.

Дети находились в программе экстренного приюта дома, которая в настоящее время обслуживает троих детей.

Напомним, что 1 июня в США во Флориде 7-летний мальчик стал героем после того, как он доплыл до берега, чтобы позвать на помощь, в то время как его сестру и отца унесло течением.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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США, Стрельба, Флорида, GTA.
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