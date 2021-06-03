Двое подростков в США открыли огонь по полицейским "как в GTA" (видео)

В американском штате Флорида произошло ЧП: 14-летняя девочка пострадала, после того, как она с 12-летним мальчиком украли оружие и открыли стрельбу по полицейским.

Об этом 2 июня сообщили ABC News.

Сообщается, что дети сбежали из дома за несколько часов до инцидента. Они ворвались в пустой дом вечером 1 июня и украли АК-47, с двумя магазинами. При этом в доме тогда также находился пистолет и дробовик.

Полицейские прибыли на место и окружили дом, пытаясь, уговорить детей мирно сдаться. Однако дети устроили стрельбу из оружия владельца дома.

По словам шериф округа Майка Читвуда, дети стреляли с разных сторон, а девочка якобы угрожала убить сержанта.

Позднее мальчик рассказал следователям, что девочка предложила "пройти это как в GTA", говоря об игре Grand Theft Auto.

После 30 минут обстрела девочка была ранена полицейским, а мальчик сдался самостоятельно.

Шериф также опубликовал впечатляющее видео с телекамеры и видео, снятое с воздуха:

По словам официальных лиц, никто из полицейских не пострадал.

Согласно документам, оба ребенка были обвинены в покушении на убийство первой степени и вооруженном ограблении.

Дети находились в программе экстренного приюта дома, которая в настоящее время обслуживает троих детей.

Напомним, что 1 июня в США во Флориде 7-летний мальчик стал героем после того, как он доплыл до берега, чтобы позвать на помощь, в то время как его сестру и отца унесло течением.