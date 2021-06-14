Гоночное авто вылетело с трека и снесло 30 человек: момент аварии попал на видео

В воскресенье, 13 июня, в американском штате Техас округа Эль-Пасо произошла трагедия во время гонок. Водитель, вероятно, не справился с управлением и на огромной скорости влетел в толпу зрителей.

Как сообщает телеканал KVIA ABC-7 News, на гонках в Фабенсе, в итоге, пострадало 29 человек. Восемь из них находятся в больнице: состояние троих оценивается как критическое.

Согласно последней информации, авто выехало за пределы грязевого трека на старте гонок по неизвестной пока причине.

Напомним, в Харькове возле станции метро "Научная" был замечен суперкар "Феррари". Впрочем, долго погонять по городу ему не удалось, так как вскоре у "Французского бульвара" он влетел в ДТП.