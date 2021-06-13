Водитель суперкара "Феррари" устроил гонки на оживленных улицах Харькова и попал в ДТП (фото, видео)

В Харькове возле станции метро "Научная" был замечен суперкар "Феррари".

Впрочем долго погонять по городу ему не удалось, так как вскоре у "Французского бульвара" его "остановил" водитель "Мазды".

Фото и видео происшествия были обнародованы в телеграм-канале "ТРУХА".





Из объяснений водителя "Мазды" он сдавал назад, чтобы выехать на проезжую часть и в этот момент ощутил толчок. После того, как водитель вышел из машины, он заметил, что случайно "наехал" на "Феррари".

Он утверждает, что был трезв и в медицинской помощи не нуждается.

Суперкар, судя по обнародованному снимку, серьезных повреждений не получил.

Как сообщалось ранее, в Киеве на бульваре Шевченко водитель такси не разминулся с мотоциклистом из-за чего тот погиб.