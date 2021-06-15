Накануне саммита Байден ответил, считает ли Путина убийцей

Президент США Джо Байден считает, что президента России Владимира Путина можно назвать убийцей, так как он сделал в своей жизни ряд определенных вещей.

Об этом американский политик заявил на конференции по итогам саммита НАТО, сообщается на портале news.com.au.

Еще в марте Байден заявил, что Путин - убийца. Теперь же журналисты спросили об этом снова, на что президент рассмеялся в ответ.

"Я считаю, что в прошлом он (Путин - ред.) фактически признавал, что он им был. Что имели место определенные вещи, которые он мог сделать или сделал", - сказал Джо Байден, подчеркивая, что отвечает честно.

Впрочем, президент сказал, что его мнение не имеет никакого значения перед встречей с Путиным, запланированной на 16 июня в Женеве.

Напомним, во время визита в Виндзорский замок на чаепитие с королевой Елизаветой II после завершения саммита G7 президент США Джо Байден несколько раз нарушил правила этикета.