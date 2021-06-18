Байдену передрекли импичмент после встречи с Путиным: что он сделал не так

Президенту США Джо Байдену грозит импичмент после встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

Такое мнение 17 июня высказал "ГОРДОНу" российский экономист, президент Института экономического анализа Андрей Илларионов.

"Может быть, то, что он сделал вчера, ускорит процесс его импичмента, и, таким образом, он быстро покинет Белый дом", - сказал он.

По его словам, Байден во время встречи с Путиным передал тому список объектов критической инфраструктуры США с "просьбой", чтобы они не подвергались кибератакам в будущем.

При том, он отметил, что об этом сам Байден рассказал во время пресс-конференции по итогам саммита.

В частности, речь шла о объектах энергетической отрасли и водного хозяйства.

"Можете себе представить любую картину в любой стране мира во время любого конфликта, когда руководитель страны, которая ведет войну не на жизнь, а на смерть, по спасению, по защите от противника, передает важнейшую стратегическую информацию руководителю страны-противника?", - сказал он, назвав, происходившее во время каденции Дональда Трампа "детским садом по сравнению с этим".

Стоит отметить, что Илларионов является активным критиком деятельности Байдена.

Напомним, политический аналитик Елена Галкина ранее рассказала "Телеграфу" о том, какие выводы можно сделать итогов саммита Байдена и Путина.