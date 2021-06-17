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Путин получил послание Байдена: в Москве дали оценку саммиту президентов РФ и США

Путин получил послание Байдена: в Москве дали оценку саммиту президентов РФ и США
Обновлено 12:38 Сегодня Телеграф

Состоявшаяся в среду, 16 июня, в Женеве встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, а также их заявления на пресс-конференциях по итогам переговоров касательно Украины, получили неоднозначные оценки в сети.

Для "Телеграфа" итоги череды саммитов, прошедших в Европе, проанализировала российский политолог, доктор исторических наук Елена Галкина.

– Общая картина европейского турне Байдена. Что можно сказать по итогу?

– Как я прогнозировала почти три недели назад, встреча с Путиным не должна была стать и не стала главным событием европейского турне Байдена, целью которого была демонстрация "возвращения" Штатов как лидера демократического, прогрессивного авангарда человечества. И на встрече с Путиным не могло быть никаких "торгов" со стороны США. Три мероприятия на самом высоком уровне: саммиты G7, НАТО, лидеров США и ЕС – в принятых документах устанавливали новый уровень трансатлантического партнёрства и единства.

Символическое начало было положено Новой Атлантической хартией США и Великобритании, где союзники, отсылая к хартии 1941 года, подписали обязательство совместно бороться с теми, кто в мире занимается дезинформацией, подрывом демократии, суверенитета, территориальной целостности, совершает кибератаки, диверсии и прочие злонамеренные действия. Если Хартия 1941-го заключалась против фашистских государств и была сформулирована так, чтобы к ней мог присоединиться сталинский СССР, то в новой хартии именно Кремль, прежде всего, угадывается в описании врага.

– Много внимания было к саммиту НАТО, а также касательно евроатлантических перспектив Украины и Грузии. Как оцениваете прозвучавшие по этому поводу заявления?

– В коммюнике по итогам встречи НАТО важно не только подтверждение перспектив вступления в альянс Украины и Грузии, но и то, что Китай не назван напрямую угрозой, а вот жёсткой и подробной критике действий РФ в разных частях света посвящено много текста. Хотя и на КНР фокус значительно больше, чем в 2019-м – видимо, максимум, насколько это возможно, учитывая серьёзные разногласия по Китаю между Штатами и Европой, которая готова противостоять авторитарным режимам, но болезненно воспринимает, например, вынужденную заморозку Всеобъемлющего инвестиционного соглашения ЕС с КНР. Европейцы, включая Великобританию, не готовы к началу Холодной войны с Китаем. Крайне важно, что Байден однозначно высказался о перспективах вступления Украины в НАТО: оккупация Крыма и ОРДЛО помехой не является.

Кремль был настолько фраппирован, что нашёлся только ответить устами Пескова: "Раньше таких заявлений не делалось. Конечно, мы в Москве обратили на нее внимание". Ещё бы не обратили, ведь это обрушивает 30-летнюю политику Кремля по оккупации частей соседних государств, чтобы территориальные споры не позволили им вступать в ЕС и НАТО. То есть не только Украина, но и Грузия будет в НАТО, и Молдова, и Азербайджан. Касательно РФ риторика заявлений G7, НАТО и саммита США – ЕС демонстрирует, что в случае, если Кремль не свернёт злонамеренную активность и агрессию в ближайшее время, не продемонстрирует добрую волю к диалогу на основе духа и буквы международного права, то воссоединившийся Запад под лидерство США найдёт, чем ответить.

– Зачем Байдену нужна была встреча с Путиным?

– В своей пресс-конференции по итогам встречи с Путиным Байден подчеркнул, что они с союзниками чётко установили, как действовать по отношению к России, и назвал срок: 6 месяцев - год. Именно для этого Байден и провёл встречу с Путиным. Как лидер Запада передал ему послание: либо хорошее поведение и стратегическая стабильность, либо – не хочет же Путин превратить Россию в настоящую "Верхнюю Вольту с ракетами" (в данном контексте – нищая страна, которая в военном отношении заставляет считаться с собой весь мир – прим. авт.)?

Потому, конечно, итог этого турне – хорошо подготовленное и ожидаемое "возвращение" единого Запада, усиление Штатов, единая позиция по сдерживанию Кремля. Из этого следует значительное сокращение маневра для Путина.

– Ждать ли новых встреч в Байдена с Путины ближайшее время?

– Вряд ли при инерционном сценарии стоит ждать новых скорых встреч Байдена с Путиным. Думаю, президент США заранее дал это понять решением не проводить совместную пресс-конференцию. И российских пропагандистов не аккредитовали на пресс-конференцию Байдена, чтобы они не смогли устроить шабаш в духе "а вы не перестали есть младенцев по утрам". Это выглядело последовательно с его стороны. Байден не наивен, не питает никаких иллюзий в отношении Путина, не доверяет ему совершенно.

– Что следует понять по итогам этого саммита Украине?

– Украине президентом США было дано важное обещание: "Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы Украина смогла и дальше противостоять российской физической агрессии". То есть, Путину не дадут победить Украину в войне. Но все оценки Украины Байденом дают понять ещё и другое: он очень заинтересован в антикоррупционной политике внутри страны, хочет содействовать властям "генерировать демократически избранную, а не коррупционную, ведомую олигархами, нацию". И явно имеет свои личные "маячки" – индикаторы.

Как сообщалось, политические эксперты поделились с "Телеграфом" ожиданиями от встречи Джо Байдена и Владимир Путина.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Все по теме:

США, НАТО, РФ, Владимир Путин, Джо Байден, Саммит в Женеве.
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