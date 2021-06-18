В Техасе "взлетел на воздух" танкер-заправщик: момент впечатляющего взрыва сняли на видео

13 июня на севере американского штата Техас, неподалеку от города Кроуэлл, произошел взрыв цистерны с топливом.

Как сообщает WFAA, после взрыва пострадали водитель топливозаправщика и несколько людей, бросившихся тушить пожар.

Впрочем, их травмы не являются серьезными, а их жизни ничего не угрожает.

Вместе с тем, очевидцы выложили в сеть момент взрыва.

В ролике заметно, как пожар охватил цистерну, а затем, после взрыва, она улетает вперед подобно ракете.

Как сообщалось ранее, недавно в штате Иллинойс произошла серия взрывов на химическом заводе Chemtool Inc., вследствие чего предприятие охватил масштабный пожар. спасатели эвакуировали местных жителей в радиусе мили от месторасположения предприятия, поскольку воспламенившиеся химикаты потушить было не так уж и просто.