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В Техасе "взлетел на воздух" танкер-заправщик: момент впечатляющего взрыва сняли на видео

В Техасе "взлетел на воздух" танкер-заправщик: момент впечатляющего взрыва сняли на видео
Обновлено 17:36 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

13 июня на севере американского штата Техас, неподалеку от города Кроуэлл, произошел взрыв цистерны с топливом. 

Как сообщает WFAA, после взрыва пострадали водитель топливозаправщика и несколько людей, бросившихся тушить пожар.

Впрочем, их травмы не являются серьезными, а их жизни ничего не угрожает.  

Вместе с тем, очевидцы выложили в сеть момент взрыва. 

В ролике заметно, как пожар охватил цистерну, а затем, после взрыва, она улетает вперед подобно ракете. 

Как сообщалось ранее, недавно в штате Иллинойс произошла серия взрывов на химическом заводе Chemtool Inc., вследствие чего предприятие охватил масштабный пожар. спасатели эвакуировали местных жителей в радиусе мили от месторасположения предприятия, поскольку воспламенившиеся химикаты потушить было не так уж и просто.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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США, Взрыв, Техас.
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