В Белом доме объяснили, почему заморозили передачу военной помощи Украине на $100 млн

Белый дом выплатил всю военную помощь для Украины, однако действительно заморозил 100 млн долларов.

Об этом сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Он считает, что в отчете произошла путаница.

По словам Салливана, в Конгрессе выделили 275 млн долларов помощи Украине в 2021 году, которую должны были потратить до сентября. "Мы потратили каждую копейку", — сообщил он.

Салливан отметил, что 100 млн долларов Украина должна была получить при условии вторжения РФ. Пакет помощи был создан, когда на границе с Украиной были сосредоточены десятки тысяч русских войск. При этом, когда войска были отведены, пакет помощи перевели в резерв.

Напомним, в США заморозили отправку в Украину военной помощи, включая летальное оружие, на сумму около 100 миллионов долларов