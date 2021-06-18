Системы ПВО и летальное оружие: США заморозили отправку в Украину военной помощи на $100 миллионов

США "поставили на паузу" отправку в Украину военной помощи, включая летальное оружие, на сумму около 100 миллионов долларов (2,7 млрд грн).

Об этом пишет Politico.

Изначально план по поставке вооружения разрабатывался в ответ на развертывание возле границ Украины и в оккупированном Крыму массивного контингента российских войск.

Однако после сообщений, что Россия отводит часть войск от границ, а также на фоне встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве, Совет нацбезопасности США заморозил отправку груза в Украину.

Источники издания утверждают, что пакет помощи укомплектован и готов к отправке в любую минуту, однако в администрации американского президента приняли решение повременить с этим.

В "посылку" входят системы ПВО малой дальности, стрелковое и противотанковое оружие.

Как сообщалось ранее, эксперт Atlantic Council Андерс Аслунд ранее указал на то, что Байден и Путин не обсуждали тему "Северного потока 2" и объяснил, почему это плохо для Украины и Европы.