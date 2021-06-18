Байден и Путин не говорили о "Северном потоке 2": эксперт объяснил, почему это плохо для Украины

Во время встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина не была затронута тема "Северного потока 2".

О том, что из этого следует рассказал "ГОРДОНу" эксперт Atlantic Council Андерс Аслунд.

Встречу лидеров двух государств Аслунд назвал "деловым разговором двух противников".

"Была договоренность, чтобы не было совместного ужина либо обеда или других ненужных дружественных жестов", - сказал он.

Аслунд отметил, что отсутствие в повестке дня темы "Северного потока 2" является плохим признаком для всей Европы, а не только для Украины, поскольку этот газопровод "поддерживает коррупцию" по всему Евросоюзу и никто кроме Путина от него выгоды не получает.

Вместе с тем, то, что в администрации Байдена считают, что отношения с Германией важнее давления на Россию, он называет неправильной позицией.

Что касается самой встречи, то Аслунд говорит, что она не нанесла серьезного вреда США, но и существенной пользы он не заметил.

"Главное, что Байден ничего не отдал Путину и сказал много важного на своей пресс-конференции", - считает он.

Вместе с тем, хорошим знаком эксперт называет то, что Байден затронул тему Украины и подчеркнул свою поддержку ее территориальной целостности и суверенитету.

Напомним, ранее "Телеграф" о том, как на Западе восприняли результаты встречи Байдена и Путина.