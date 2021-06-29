Мужчина с болезнью Альцгеймера забыл, что женат и снова влюбился в свою супругу: трогательная история

Одним вечером субботы 2020 года, Питер и Лиза Маршалл обнимались на диване и смотрели свое любимое телешоу, мужчина посмотрел на Лизу и спросил, выйдет ли она за него замуж. 56-летний Питер не помнил, что они уже поженились.

Об этом 26 июня сообщили CNN News.

Начало болезни Альцгеймера у мужчины диагностировали еще 3 года назад, тогда он и начал терять память - даже воспоминания о своем романе и также забыл о свадьбе со своей женой.

Пара прожила в браке уже 12 лет, познакомилась как соседи в Гаррисберге, штат Пенсильвания. Оба в то время были женаты на других партнерах и были заняты воспитанием своих детей, но они подружились и оставались близкими, пока семья Питера не переехала в Коннектикут.

После почти года отсутствия контактов они снова встретились, когда обнаружили, что каждый переживает развод. После всего лишь одного свидания в Гаррисбурге они быстро стали неразлучными и оставались в 8-летних отношениях на расстоянии, пока все их дети не поступили в колледж.

Лиза описывала отношения как бурный роман. В 2009 году она переехала в Коннектикут, и пара поженилась.

Все началось с того, что ее муж все время забывал свои ключи. Потом бумажник. Затем он начал забывать слова и их значение. Иногда ему было трудно составить предложения.

После тщательного обследования 30 апреля 2018 года Питеру был поставлен диагноз - болезнь Альцгеймера.

Болезнь быстро захватила жизнь пары. Воспоминания, которые, как они думали, останутся с ними на всю жизнь, быстро исчезли для Питера. Одним из таких заветных воспоминаний была его женитьба.

В первый раз, когда он забыл, кто его жена, они были в поездке в свой арендованный дом в Род-Айленде.

"Однажды, когда мы ехали домой, Питер подсказывал мне дорогу, как будто я не знала, где мы живем", — рассказала Лиза.

12 декабря 2020 года, когда Питер и Лиза прижимались друг к другу во время просмотра сериала "Новенькая", задушевная сцена свадьбы заставила ее плакать. Питер заметил ее слезы и начал смеяться, а затем указал на экран и сказал: "Давай сделаем это".

"Я подумала:" Что делать?" И он сказал: "Давай поженимся", с широкой улыбкой на лице", — сказала Лиза.

Отправив своим детям видео о моментах после предложения, они призвали пару почтить вечную любовь, возобновив свои свадебные клятвы. Несмотря на некоторые колебания, Лиза согласилась. Она не хотела упускать возможность создать еще одно прекрасное воспоминание с мужем.

Дочь Лизы, организатор мероприятий, обратилась к продавцам, которые также были друзьями семьи. Они согласились пожертвовать свои услуги для церемонии.

26 апреля Петр и Лиза снова оказались у алтаря.

На данный момент Лиза, ведет блог, чтобы помочь другим лицам, ухаживающим за людьми, живущими с болезнью Альцгеймера, сосредоточена на Питере. По мере того как болезнь прогрессирует, вызывая галлюцинации, паранойю и сильную потерю памяти, она сталкивается с их реальностью один день за днем.

Напомним, что ранее в Британии девочка в 10 лет забеременела и родила в начале июля, став самой молодой матерью в стране. При этом ее семья не знала, что она беременна.