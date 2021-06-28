Между США и Россией назревает новый скандал: путинских военных заподозрили в акустических атаках на дипломатов

Американские разведчики заподозрили РФ в акустических атаках, в результате которых у 19 дипломатов США появились загадочные симптомы.

Инцидент произошел на Кубе в 2017 году, сообщает The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника в администрации президента Джо Байдена.

Так, Куба по сей день отрицает ответственность за неустановленные черепно-мозговые травмы дипломатов, у которых диагностировали тошноту, головокружение, а также временную потерю слуха и памяти. Более того, подобные случаи были зафиксированы в Китае, РФ и США.

В администрации Байдена считают, что это дело рук России, которая могла использовать микроволны или другие потоки энергии в отношении дипломатов.

Сообщается, что при президенте Дональде Трампе вину за атаку на американцев возложили на Кубу. Теперь же при Байдене случай на Кубе, где организатором встречи дипломатов была Россия, расследование продолжат.

Напомним, в России не исключают того, что США будут допущены к переговорам по урегулированию конфликта на Донбассе.