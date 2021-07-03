Усталость, жар, боль и смерть: 13-летний мальчик умер после второй дозы вакцины Pfizer

В США в штате Мичиган спустя несколько дней после получения второй дозы вакцины Pfizer во сне умер 13-летний мальчик.

Об этом пишет Newsweek.

Отмечается, что Джейкоб Клиник после прививки испытал на себе типичные симптомы, возникающие после вакцинации, а именно усталость, жар и боли в животе.

Вторую дозу он получил 13 июня, а умер 15 июня, однако информация о его смерти появилась в СМИ только сейчас.

В настоящее время идет расследование, но в Центре профилактики и контроля заболеваний (CDC) заявили о "возможной связи" между вакцинами Pfizer и Moderna и риском появления миокардита у молодых людей.

В СМИ также появлялась информация о том, что после вскрытия врачи обнаружили у Клиника мильно увеличившееся сердце, однако судмедэксперты эту информацию не подтверждают.

Как сообщалось ранее, в Винницкой области 47-летний мужчина умер спустя четыре часа после того, как получил прививку вакциной Pfizer.