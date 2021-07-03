Под Винницей мужчина умер через четыре часа после прививки от COVID-19: подробности

Под Винницей в пятницу, 2 июля, 47-летний умер после прививки коронавируса.

Об этом сообщается на сайте Минздрава.

Так, прививку мужчине сделали врачи мобильной бригады в 13:45. После часа после инъекции состояние мужчины было стабильным и не вызывало подозрений.

В 17:00 у пациента появились жалобы на тошноту и потерю сознания. На место выехали медики. Но спасти мужчину, несмотря на максимум реанимационных мероприятий, не удалось. К сожалению, в 18:02 медики констатировали смерть мужчины.

По информации департамента здравоохранения Винницкой области мужчина получил прививку против COVID-19 вакциной Comirnaty/Pfizer-BioNTech. У пяти человек, которым ставили прививку вместе с мужчиной в один день, состояние удовлетворительное.

Для справки

В Минздраве уточнили, что смерть мужчины зарегистрировали как смерть после иммунизации, поскольку смерть произошла в течение 30 дней после вакцинации против COVID-19.

Как сообщал "Телеграф", во вторник, 23 марта, под Одессой посреди улицы умерла 40-летняя военнослужащая. Накануне, 22 марта женщине сделали прививку от коронавируса.

Также в среду, 24 марта, в городской больнице №3 в Черновцах умер провизор аптеки военного госпиталя, которому 15 марта поставили прививку от коронавируса. 15 марта мужчина получил прививку против COVID-19 вакциной Covishield/AstraZeneca.