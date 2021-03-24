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Среда, 24.03.2021
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В Черновцах после привики от коронавируса умер провизор: детали происшествия

В Черновцах после привики от коронавируса умер провизор: детали происшествия
19:52 Сегодня Телеграф

В среду, 24 марта, в городской больнице №3 в Черновцах умер  провизор аптеки военного госпиталя, которому 15 марта поставили прививку от коронавируса.

Об этом сообщается на сайте Минздрава, где уточняется, что предварительной причиной смерти стал острый мозговой инсульт.

"У мужчины были тяжелые хронические сердечно-сосудистые заболевания, диабет и другие сопутствующие болезни", - говорится в сообщении.

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По информации департамента здравоохранения Черновицкой области, 15 марта мужчина получил прививку против COVID-19 вакциной Covishield/AstraZeneca. Уже к вечеру 16 марта мужчину госпитализировали в больницу с инсультом.

"Противопоказаний к введению вакцины, а именно аллергии к любому из компонентов препарата, у мужчины не было", - уточнили в Минздраве и добавили, что в тот же день с того же флакона вакцины были привиты еще 9 человек.

Как сообщал "Телеграф", во вторник, 23 марта, под Одессой посреди улицы умерла 40-летняя Инна Нарожная, военнослужащая. Ей также накануне делали прививку от коронавируса. Позже выяснилось, что женщина умерла от острой сердечно-сосудистой недостаточности.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Черновцы, Прививки, Смерти, CoviShield, Ковишилд, провизоры.
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