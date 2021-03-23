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Вторник, 23.03.2021
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Под Одессой посреди улицы умерла женщина: в сети говорят, она была военной и только вакцинировалась

Под Одессой посреди улицы умерла женщина: в сети говорят, она была военной и только вакцинировалась
21:25 Сегодня Телеграф фото: Telegram

Во вторник, 23 марта, под Одессой посреди улицы умерла 40-летняя военнослужащая.

Об этом сообщают в Telegram-канале Ху*вая Одесса, где пишут, что женщине накануне в понедельник, 22 марта, сделали прививку от коронавируса и якобы, это могло послужить причиной смерти.

Известно, что молодой женщине стало плохо в Черноморском,  возле магазина "Ромашка". Она внезапно потеряла сознание и в чувство ее привести уже не смогли.

Ссылаясь на слова коллег умершей, в Telegram-канале пишут, что женщина была военнослужащей и со слов сослуживцев, ей днем ранее делали прививку против COVID-19.

В комментариях к посту пользователи указали на несколько возможных причин смерти женщины. А некоторые усомнились в том, что эта информация является правдой.

"Как часто у нас умирают женщины молодые? Военнослужащая...не болела, гуляла по месту .. и резко так. Может тромб?", "На самом деле мне самой интересно, виновата ли вакцина, но я хочу гарантию 100 процентов, а не слухи", "Фейк явный", "Пока что это лишь констатация фактов того что женщина умерла и того, что она намедни вакцинировалась, утверждений что смерть спровоцировала вакцина в посте нет", - пишут в сети.

Военная умерла в Одессе

Военная умерла в Одессе

Военная умерла в Одессе

Как сообщал "Телеграф", 8 января, в Одессе от инсульта трагически скончался мужчина - перед этим его пытались обворовать в маршрутке.

А в конце января в Харькове произошло ЧП: на остановке трамвая умер мужчина.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Одесса, Женщины, Военные, Вакцинация, Смерти, Коронавирус.
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