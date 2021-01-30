В Харькове на остановке трамвая произошло смертельное ЧП (видео)

В субботу, 30 января, в Харькове произошло ЧП: на остановке трамвая умер мужчина.

Об этом сообщается в Telegram-канале "ТРУХА" Харьков, где публикуют с места ЧП.

"На Тракторостроителей (11 поликлиника), прямо на остановке лежит бездыханное тело дедушки. Причина смерти неизвестна", - говорится в подписи к кадрам.

Судя по видео, место, где умер мужчина довольно оживленное. Там туда-сюда постоянно снуют люди. Причем. Большинство из них, даже не заметили, что с мужчиной что-то не так. Спустя время к нему подошли несколько человек. На ролике видно, что мужчина прилично одет. При этом так и осталось непонятным, вызвали ли прохожие скорую помощь и полицию или нет.

Как сообщал "Телеграф", 8 января, в Одессе от инсульта трагически скончался мужчина - перед этим его пытались обворовать в маршрутке.