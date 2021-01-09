В больнице Одессы умер мужчина, которого высадили с инсультом из маршрутки: детали

В пятницу, 8 января, в Одессе от инсульта трагически скончался мужчина - перед этим его пытались обворовать в маршрутке.

Об этом сообщили в Фейсбуке South News.

Так результатом смерти Андрея Чистяка стал инсульт, с которым врачи боролись несколько дней.

Перед этим, 6 января Андрей после работы сел в маршрутку, где у него и случился приступ инсульта. Находящиеся же в транспорте одесситы не только не среагировали на тяжелое состояние человека, но и попытались украсть телефон. Более того, водитель маршрутного такси, увидев что Андрей не приходит в сознание, высадил его на конечной остановке и уехал. В дальнейшем мужчину увидел экипаж скорой помощи, который и доставил его в больницу, где медики приступили к его спасению.

Но спасти мужчину им не удалось.

Андрей Чистяк работал охранником, обеспечивал безопасность одесситов. На момент смерти ему было 42 года.

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