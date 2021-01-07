"Так красный или зеленый?" Новое видео страшной аварии в Одессе вызвало споры

В сети показали момент столкновения автомобилей в Одессе на Разумовской улице с нового ракурса.

Соответствующее видео обнародовано в Телеграм-канале "Новости Одессы".

Как заметно на кадрах

"Ещё одно видео момента ДТП на Разумовской. Виновнику светит до 10 лет тюрьмы. Так красный или зеленый?", - говорится в подписи к видео.

В комментариях к записи пользователи сети начали активное обсуждение относительно опасных маневров водителя БМВ, которому по итогу в бок въехала "Тойота", а также о том, что водитель последней уверенно двигался через перекресток на красный свет.

Как сообщалось ранее, ужасное ДТП в Одессе произошло 5 января.

В следствие столкновения погибли два человека - оба находились в БМВ. Их зажало в машине и они сгорели.

Помимо них, еще пять человек получили различные травмы.