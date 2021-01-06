В Одессе масштабная смертельная авария с возгоранием: все детали и видео момента

В ночь на 6 января в Одессе произошла масштабная авария. В ДТП на перекрестке Разумовской и Мясоедовской улиц столкнулись пять автомобилей, в результате погибли двое человек.

Об этом сообщает один из одесских Телеграмм-каналов.

Известно, что в результате мощного удара одна легковушка загорелась и быстро была уничтожена огнем. Спасатели ГСЧС оперативно ликвидировали пожар.

Со слов очевидцев, аварию спровоцировал уличный гонщик.

Как сообщает одесское издание Думская, виновник ДТП разогнался и хотел зайти в занос на перекрестке, но неправильно оценил дорожную обстановку и влетел в несколько автомобилей.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и скорой помощи. Все детали выясняются. Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, в ночь на 31 декабря под Киевом произошло ДТП с участием, в результате которого один человек погиб, еще двое получили травмы.