Всплыли подробности и фото жертв жуткой аварии в Одессе

В Одессе произошла масштабная авария, в результате которой погибло двое человек.

На перекрестке Разумовской и Мясоедовской улиц столкнулись пять автомобилей.

Как уточнили в региональном главке Нацполиции, в результате ДТП двое погибли и пятеро пострадали, в их числе - несовершеннолетний.

Как сообщает Телеграмм-канал "новости Одессы", авария произошла около 22:00, столкнулись 4 автомобиля (2 из них не двигались, а стояли на красный сигнал светофора). В результате ДТП погибло 2 парня, их зажало в BMW и они сгорели.

Также новостной портал опровергает информацию, о том что причиной ДТП стал уличный гонщик".

"Резонанс был спровоцирован СМИ, писавшими новость с первых сообщений очевидцев, которые утверждали, что "причина ДТП - неумелый дрифт водителя бмв, двое погибших", Спустя 2 часа в интернете появилось видео, на котором можно заметить, что БМВ двигался на зеленый сигнал светофора, и никуда он не сворачивал, а виновник происшествия - автомобильм Toyota Camry с Волынской регистрацией", - сказано в сообщении.

Появились также фото и информация о погибших.

В результате происшествия погибли Рабинович Олег и Гоцык Руслан, 1991 г.р. и 1992 г. р., которых с помощью специальных инструментов достали спасатели.

Как сообщалось, 3 января в Одесской области в ходе столкновения погиб 33-летний житель поселка Великая Михаиловка.