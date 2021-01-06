Скачать
Среда, 06.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Пока Зеленского погружают в летаргический сон, Ермак увеличивает свою мощь, - политолог
Пока Зеленского погружают в летаргический сон, Ермак увеличивает свою мощь, - политолог
"Неожиданно у меня пропала чувствительность в ногах"– киевлянин дважды перенес COVID за 2 месяца
"Неожиданно у меня пропала чувствительность в ногах"– киевлянин дважды перенес COVID за 2 месяца
Всплыли подробности и фото жертв жуткой аварии в Одессе
Всплыли подробности и фото жертв жуткой аварии в Одессе
"Это кощунство! Какая Моня?": реакция пенсионерки на рацион собаки повеселила сеть
"Это кощунство! Какая Моня?": реакция пенсионерки на рацион собаки повеселила сеть

Всплыли подробности и фото жертв жуткой аварии в Одессе

Всплыли подробности и фото жертв жуткой аварии в Одессе
Обновлено 10:28 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС

В Одессе произошла масштабная авария, в результате которой погибло двое человек.

На перекрестке Разумовской и Мясоедовской улиц столкнулись пять автомобилей.

Как уточнили в региональном главке Нацполиции, в результате ДТП двое погибли и пятеро пострадали, в их числе - несовершеннолетний.

Как сообщает Телеграмм-канал "новости Одессы", авария произошла около 22:00, столкнулись 4 автомобиля (2 из них не двигались, а стояли на красный сигнал светофора). В результате ДТП погибло 2 парня, их зажало в BMW и они сгорели.

Также новостной портал опровергает информацию, о том что причиной ДТП стал уличный гонщик".

"Резонанс был спровоцирован СМИ, писавшими новость с первых сообщений очевидцев, которые утверждали, что "причина ДТП - неумелый дрифт водителя бмв, двое погибших", Спустя 2 часа в интернете появилось видео, на котором можно заметить, что БМВ двигался на зеленый сигнал светофора, и никуда он не сворачивал, а виновник происшествия - автомобильм Toyota Camry с Волынской регистрацией", - сказано в сообщении.

Появились также фото и информация о погибших.

В результате происшествия погибли Рабинович Олег и Гоцык Руслан, 1991 г.р. и 1992 г. р., которых с помощью специальных инструментов достали спасатели.

Как сообщалось, 3 января в Одесской области в ходе столкновения погиб 33-летний житель поселка Великая Михаиловка.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Одесса, ДТП, Авария.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Погиб сын Геннадия Корбана: подробности трагедии и фото с места ЧП
02 Доллар подешевеет до 27: озвучен прогноз по курсу валют в ближайшее время
03 Локдаун в Украине могут отменить: первые детали
04 В Украине ответили, поможет ли Байден вернуть Донбасс
05 У Зеленского внесли ясность по локдауну в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
У Зеленского внесли ясность по локдауну в Украине
У Зеленского внесли ясность по локдауну в Украине
Путинскую вакцину против COVID регистрируют в Украине (документ)
Путинскую вакцину против COVID регистрируют в Украине (документ)
Коронавирус в Украине побил первый рекорд смертности в 2021 году
Коронавирус в Украине побил первый рекорд смертности в 2021 году
Как правильно гадать на Рождество: на бумаге, картах, свечах
Как правильно гадать на Рождество: на бумаге, картах, свечах
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь