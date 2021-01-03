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Мужчина устроил пьяное ДТП и пытался скрыться с места с телом в багажнике: детали и фото инцидента на Одесчине

Мужчина устроил пьяное ДТП и пытался скрыться с места с телом в багажнике: детали и фото инцидента на Одесчине
Обновлено 16:59 Сегодня Телеграф Фото: Полиция

В Одесской области в ходе столкновения погиб 33-летний житель поселка Великая Михаиловка. 

Как сообщает пресс-служба Нацполиции области, 30-летний водитель автомобиля Mercedes "будучи невнимательным за рулем и не выбрав безопасную скорость движения", столкнулся с двигавшимся ему на встречу велосипедистом. 

Сообщается, что чтобы скрыть преступление, водитель решил положить тело в багажник и уехать с места преступления. Однако проехав около полутора километров, он опять угодил в ДТП. 

Как говорится в материале ТСН, за рулем автомобиля якобы находился сын бывшего сотрудника полиции. Погибший же направлялся в магазин за подгузниками для 10-месячного сына. 

Отмечается, что момент того, как водитель пытался спрятать тело в багажник, заметила местная жительница и начала кричать в его сторону, после этого мужчина поспешил скрыться с места происшествия. 

Местные жители утверждают, что после того, как злоумышленник попал во второе ДТП, он выбросил тело и заявил, что погибший ехал вместе с ним. 

По предварительной информации, водитель Mercedes был пьян.

Как сообщалось ранее, в Сумах пенсионер бросился на помощь провалившемуся под лед мужчине, но и сам едва не погиб.

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Все по теме:

ДТП, Одесская область, Нацполиция.

Автор:

Телеграф
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