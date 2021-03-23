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Вторник, 23.03.2021
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Страдала гипертонической болезнью: в ВСУ открыли детали смерти военной под Одессой

Страдала гипертонической болезнью: в ВСУ открыли детали смерти военной под Одессой
23:10 Сегодня Телеграф

Во вторник, 23 марта, в поселке Черноморское Одесской области действительно умерла военная, о чем ранее сообщили местные паблики в сети.

Об этом вечером рассказали в командовании Медицинских сил Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что укол вакцины от коронавируса женщине сделали за два дня до этого, 21 марта, поскольку в дальнейшем она должна была нести службу в зоне ООС.

В день смерти украинская защитница не жаловалась на недомогание, однако, в анамнезе у нее была гипертоническая болезнь. Она потеряла сознание в неслужебное время, на место прибыли гражданские и военные медики, но реанимационные меры не дали результата.

На 24 марта запланирована судмедэкспертиза, до получения результатов которой в ВСУ просят не делать преждевременных выводов о причинах смерти женщины.

По данным "Х**вой Одессы", умершей женщиной оказалась 43-летняя контрактница Инна Нарожная. Также там опубликовали ее фото:

В Черноморском под Одессой после вакцинации умерла военная Инна Нарожная, фото

Как сообщал "Телеграф", ранее 23 марта местные одесские ресурсы сообщили, что женщина потеряла сознание и умерла прямо посреди улицы у магазина "Ромашка" в Черноморском.

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Валерия Куценко
Автор: Валерия Куценко
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Все по теме:

Военные, Одесская область, ВСУ, Коронавирус, Черноморское, Covid-19, ванкцины, Инна Нарожная.
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