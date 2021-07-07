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В Калифорнии медведица "выгуляла" на переполненном людьми пляже медвежат (видео)

В Калифорнии медведица "выгуляла" на переполненном людьми пляже медвежат (видео)
02:34 Сегодня Телеграф иллюстративное фото

На севере пляжа Тахое в Калифорнии (США) туристы могли наблюдать крупную черную медведицу, которая прогуливалась по берегу со своими тремя детенышами. 

Соответсвующее видео заснял один из отдыхающих и передал службе новостей KCRA News, которое в свою очередь опубликовало его на Youtube.

На кадрах видно, как медвежата беззаботно купаются в воде и играют друг с другом. На пляже было много людей, но малышей, как и их маму,  это, судя по всему, не пугало.

Как отметил работник местной полиции (Sheriff's Office) Нельсон Ресендес, несмотря на кажущуюся безопасность и спокойствие, все же дикие животные могут быть опасными для людей.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, как жители Франции вышли на протест против увеличения популяции медведей, ведь это может быть опасно для домашних животных.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
Просмотры: 75

Все по теме:

США, Калифорния, Пляж, Медведи.
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