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Выжил спустя две недели под завалами: из-под обломков рухнувшего в Маями здания извлекли живого кота (фото, видео)

Выжил спустя две недели под завалами: из-под обломков рухнувшего в Маями здания извлекли живого кота (фото, видео)
03:24 Сегодня Телеграф иллюстративное фото

Через две недели после обрушения многоэтажного жилого дома в округе Майами-Дейд, США, на месте происшествия нашли живого кота.

Об этом сообщает в субботу, 10 июля, "National Public Radio".

Кот по кличке Бинкс жил на девятом этаже обрушившегося здания. По словам мэра округа Майами-Дейд Даниэллы Левин Кофе, волонтеры нашли кота рядом с завалами. Животное доставили в приют и там его удалось идентифицировать.

 Source: “Binx” the cat, missing from Champlain Towers South unit #904 has been found & reunited with family. Cat somehow escaped building and was found near collapse site. #surfsidebuildingcollapse@wsvnpic.twitter.com/gOh0dMpRjY

— Jessica Holly (@JhollyW) July 9, 2021

Дом, в котором жил кот со своими хозяевами, завалился в ночью 24 июня. Речь идет о 12-этажке Champlain Towers South, которую построили в 1981 году у побережья в городе Серфсайд в округе Майами-Дейд. В связи с пришествием погибло 78 человек, еще 62 человека считаются пропавшими без вести. Хозяева найденного кота смогли спастись. Они увидели объявление в соцсети, после чего пришли в приют, где узнали свое животное.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Все по теме:

США, Кот, Животные, Майами, Спасение животного, Обвал дома.
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