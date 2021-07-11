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Число погибших при обрушении высотки во Флориде приближается к сотне (фото)

Число погибших при обрушении высотки во Флориде приближается к сотне (фото)
Обновлено 11:49 Сегодня Телеграф

На месте руин многоэтажного дома в местности Серфсайд недалеко от города Майами (штат Флорида, США), нашли новые остатки жертв обвала здания. Их общее число сейчас составляет 86 погибших. Обрушение произошло в ночь на 24 июля, но судьба еще 43 человек до сих пор неизвестна.

Об этом сообщает в воскресенье, 11 июля, "Радио свобода".

Прошло более двух недель после происшествия, поэтому маловероятно что из пропавших без вести людей кто-то окажется живым. В частности, в начале спасательных работ общее число найденных погибшими и тех, чья судьба была неизвестна, превышало 160. Сейчас оно составляет 129 - немало людей, о которых ничего не знали, не были в доме во время обрушения и нашлись позже. 

Согласно заметке, до 7 июля поисково-спасательные роботы были медленными и осторожными, ведь была надежда найти живых людей. Сейчас же завалы разбирают скорее, чтобы отыскать тела.

Пока еще не известно, когда закончатся роботы по разбору завалов. 

Также пока не установлена причина катастрофы, но внимание привлекают некоторые повреждения конструкции помещения, ремонт которых откладывали на потом.

В то же время возле места трагедии люди сделали импровизированный мемориал.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что через две недели после обвала дома в Майами возле руин нашли живого кота - его хозяевам также удалось спастись.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Все по теме:

США, Жертвы, Флорида, Майами, Обвал дома, Серфсайд.
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