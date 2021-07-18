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Впервые в истории женщина прошла испытания для элитного спецназа ВМС США

Впервые в истории женщина прошла испытания для элитного спецназа ВМС США
01:28 Сегодня Телеграф BBC

В США женщина впервые стала участницей элитного морского спецназа – для этого она прошла изнурительный курс подготовки и успешно сдала экзамен для зачисления в спецназ ВМС.

Об этом сообщает "BBC News".

Женщина готовилась 37-недель, чтобы стать членом экипажа боевого корабля. Она займет должность оператора лодки, которая перевозит «морских котиков» и выполняет секретные миссии на море, сообщают в ВМС. Также там не разглашают данные о женщине и ее фото из соображений безопасности. 

Известно, что гражданка США стала одной из 17 моряков, которые успешно окончили школу. Теперь она отправится в одну из трех специальных лодочных команд ВМС.

"Стать первой женщиной, окончившей учебную программу по специальным боевым действиям военно-морского флота – это выдающееся достижение, и мы невероятно гордимся нашим товарищем по команде", - сказал командующий военно-морским спецназом.

Также он говорит, что новая участница команды продемонстрировала характер, познавательные способности и лидерские качества, необходимые для присоединения к ВМС. Из 18 женщин, ищущих работу в спецоперациях ВМС, 14 не завершили курс. Еще трое из них в настоящее время проходят обучение.

По данным ВМС США, только около 35% мужчин и женщин, которые начинают подготовку к программе SWCC, действительно заканчивают обучение. До этого случая ни одна женщина не проходила успешно обучение специальным операциям морской пехоты.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что 15 июля в Украине на базе ВМС появился первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2, который отныне будет патрулировать морскую акваторию.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Все по теме:

США, ВМС, Спецназ, Женщина, Морская пихота.
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