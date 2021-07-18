Впервые в истории женщина прошла испытания для элитного спецназа ВМС США

В США женщина впервые стала участницей элитного морского спецназа – для этого она прошла изнурительный курс подготовки и успешно сдала экзамен для зачисления в спецназ ВМС.

Об этом сообщает "BBC News".

Женщина готовилась 37-недель, чтобы стать членом экипажа боевого корабля. Она займет должность оператора лодки, которая перевозит «морских котиков» и выполняет секретные миссии на море, сообщают в ВМС. Также там не разглашают данные о женщине и ее фото из соображений безопасности.

Известно, что гражданка США стала одной из 17 моряков, которые успешно окончили школу. Теперь она отправится в одну из трех специальных лодочных команд ВМС.

"Стать первой женщиной, окончившей учебную программу по специальным боевым действиям военно-морского флота – это выдающееся достижение, и мы невероятно гордимся нашим товарищем по команде", - сказал командующий военно-морским спецназом.