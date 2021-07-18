Впервые в истории женщина прошла испытания для элитного спецназа ВМС США

В США женщина впервые стала участницей элитного морского спецназа – для этого она прошла изнурительный курс подготовки и успешно сдала экзамен для зачисления в спецназ ВМС.
Об этом сообщает "BBC News".
Женщина готовилась 37-недель, чтобы стать членом экипажа боевого корабля. Она займет должность оператора лодки, которая перевозит «морских котиков» и выполняет секретные миссии на море, сообщают в ВМС. Также там не разглашают данные о женщине и ее фото из соображений безопасности.
Известно, что гражданка США стала одной из 17 моряков, которые успешно окончили школу. Теперь она отправится в одну из трех специальных лодочных команд ВМС.
"Стать первой женщиной, окончившей учебную программу по специальным боевым действиям военно-морского флота – это выдающееся достижение, и мы невероятно гордимся нашим товарищем по команде", - сказал командующий военно-морским спецназом.
Также он говорит, что новая участница команды продемонстрировала характер, познавательные способности и лидерские качества, необходимые для присоединения к ВМС. Из 18 женщин, ищущих работу в спецоперациях ВМС, 14 не завершили курс. Еще трое из них в настоящее время проходят обучение.
По данным ВМС США, только около 35% мужчин и женщин, которые начинают подготовку к программе SWCC, действительно заканчивают обучение. До этого случая ни одна женщина не проходила успешно обучение специальным операциям морской пехоты.
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