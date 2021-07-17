"Голливудский потрошитель", убивший девушку Эштона Катчера, приговорен к смертной казни

В Калифорнии приговорили Майкла Гарджуло, известного как "Голливудский потрошитель", к смертной казни. На его счету - два убийства и одно покушение на убийство молодых женщин в начале 2000-х.

Об этом сообщает BBC.

Майкла Гарджуло признали виновным в убийстве Эшли Эллерин (22 года) и Марии Бруно (32 года), которые он совершил в их домах. Повышенное внимание к делу вызвало то, что одна из погибших девушек - Эшли Эллерин была убита накануне свидания с актером Эштоном Катчером, который на суде над Гарджуло давал показания.

Задержать преступника удалось благодаря Мишель Мерфи. 26-летняя девушка смогла от него отбиться, несмотря на ножевое ранение. Это произошло в 2008 году. Мерфи стала ключевым свидетелем обвинения, также Гарджуло оставил свою кровь на месте преступления.

Преступника ожидает еще один суд в штате Иллинойс по делу об убийстве 18-летней девушки в 1993 году.

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