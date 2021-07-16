Мужчина с параноидальной шизофренией устроил резню в ростовском автобусе и спрятался на кладбище (фото, видео)

В России пассажир автобуса, который следовал из города Азова в село Круглое Ростовской области, напал с ножом на незнакомых ему попутчиков. В результате, были ранены три женщины, одна из которых скончалась.

Как сообщают российские Телеграмм-каналы, убийцей оказался 51-летний Семен Нам, который 10 дней назад выписался из психиатрической клиники с диагнозом "параноидальная шизофрения".

Очевидцы нападения говорят, что Нам мог зарезать больше пассажиров, однако люди смогли оказать сопротивление и вытолкали агрессора из автобуса. После этого Нам сбежал и некоторое время скрывался на кладбище.

В результате, полиция все же задержала мужчину, который ранее уже был неоднократно судим за грабеж, умышленное уничтожение имущества и применение насилия в отношении представителя власти.

Вероятно, тюрьмы за убийство Наму удастся избежать: прокурор будет требовать для россиянина принудительное лечение в спецучреждении.

Напомним, в курортной зоне "Аркадия Сити" в Одессе произошла поножовщина, в которой ранили двух человек.