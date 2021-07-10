Все до сих пор залито кровью: в Одессе подрезали двух парней (видео)

В курортной зоне "Аркадия Сити" в Одессе произошла поножовщина в которой ранили двух человек. Инцидент произошел в субботу 10 июля рано утром.

Об этом сообщает местный Телеграм-канал Одесса INFO.

На место происшествия прибыла полиция, пострадавших доставили в больницу. Сейчас в "Аркадии" работают эксперты криминалисты, выясняются все подробности.

Очевидцы смогли описать подозреваемого.

"Нерусский подрезал двух парней когда между ними случился конфликт, и сам быстренько скрылся", — сказано в сообщении.

В комментариях к видео пользователи отмечают, что в "Аркадии" есть проблемы с безопасностью.

Ранее "Телеграф" писал о природном катаклизме на пляже Аркадия. В Сети появилось видео с отдыха в Одессе, один из популярнейших пляжей которой - "Аркадию" - атаковали водоросли.