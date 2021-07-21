Санкции и помощь протестующим кубинцам: США отреагировали на ситуацию на "Острове Свободы"

В Вашингтоне намереваются привлечь к ответственности кубинских политиков и чиновников, причастных к репрессиям против протестующих.

Об этом на брифинге 20 июля сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Псаки отметила, что основной целью для США является не только оказать помощь кубинскому народу, но и привлечь к ответственности кубинский режим. По её словам, Министерство финансов США через Управление контроля за иностранными активами планирует отследить чиновников, виновных в нарушении прав человека.

Также пресс-секретарь Белого дома добавила, что будет создана группа, которая разработает план оказания финансовой помощи кубинцам, исключая участие представителей режима.

Помимо этого в Белом доме заявили, что в планах привлечь к гуманитарной помощи международных партнёров США. Также американцы хотят сделать интернет на Кубе доступнее.

Напомним, что 11 июля на Кубе начались антиправительственные протесты. Причиной стало недовольство народа мерами, которые власти принимают в борьбе с коронавирусом, а также дефицитом товаров и спадом экономики.