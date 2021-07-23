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Сотня сотрудников ЦРУ заболели "гаванским синдромом": что известно об этом недуге и замешан ли в этом Кремль

Сотня сотрудников ЦРУ заболели "гаванским синдромом": что известно об этом недуге и замешан ли в этом Кремль
11:03 Сегодня Телеграф

Почти 100 сотрудников ЦРУ и члены их семей находятся среди двух сотен американских чиновников, которые заболели загадочной болезнью "синдром Гаваны". Об этом со ссылкой на заявление директора ЦРУ Уильяма Бернса сообщает The Guardian.

Бернс предполагает, что синдром у американских дипломатов и сотрудников спецслужб вызывают намеренно, а за этой историей может стоять Россия.

"Есть очень высокая вероятность, что синдром вызывают намеренно. Россия может быть ответственной за эти атаки", - заявил руководитель ЦРУ.

Головокружение, тошнота, мигрень и ухудшение памяти у пострадавших может быть следствием действия нового лазерного оружия. Эту теорию в США считают вполне правдоподобной, поскольку по результатам исследований Национальной академии наук США, лучи направленной энергии, которые якобы применяют в оружии, действительно вызывают вышеперечисленные симптомы.

Бернс говорит, что очень обеспокоен ситуацией и переживает за здоровье своих работников. Поэтому инициировал рабочую группу для расследования синдрома и втрое увеличил количество привлеченных медиков и ученых. Окончательные выводы он пообещал озвучить после дальнейших расследований.

По информации издания, Москва отрицает свою причастность.

Стоит заметить, что упомянутый синдром впервые появился у американских дипломатов 5 лет тому на Кубе. Поэтому и получил название "гаванский". Через два года на сильную усталость, мигрень, тошноту, ухудшение слуха и координации пожаловались сотрудники консульства в Китае. А уже в январе 2021 подобные симптомы массово начали проявлять у дипломатов, сотрудников разведки и других чиновников США.

Как сообщал "Телеграф",  американские разведчики заподозрили РФ в акустических атаках, в результате которых у 19 дипломатов США появились загадочные и неустановленные черепно-мозговые травмы, тошнота, головокружение, а также временная потеря слуха и памяти. В администрации Байдена считают, что это дело рук России, которая могла использовать микроволны или другие потоки энергии в отношении дипломатов.

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Анна Данюк-Черкашина
Автор: Анна Данюк-Черкашина
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США, Россия, ЦРУ, Секретное оружие, гаванский синдром.
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