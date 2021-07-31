В США планируют раскрывать имена бизнесменов и чиновников, которым запрещен въезд в страну

Государственный Департамент США может получить право называть имена тех бизнесменов и чиновников, которым запрещен въезд в страну. Все больше американских законодателей присоединяются к продвижению законопроекта о раскрытии и объяснении исключений для виз Закона об ответственности и легитимности (REVEAL).

Об этом стало известно из пресс-релиза сенатора Флориды Марко Рубио.

В США не публикуют списки тех, кому отказано во въезде в страну. Новый законопроект призывает открывать списки, чтобы публичное порицание было дополнительным к санкциям государства. В первую очередь это касается нарушителей прав человека и коррупционеров из разных государств.

"Этот законопроект не только обеспечит столь необходимую прозрачность и подотчетность, он также станет полезным инструментом в разоблачении клептократов и нарушителей прав человека", - сказал сенатор.

Сенатор Бен Кардин, один из авторов законопроекта отметил, что "порицание и позор - это мощная мера, которую мы можем предпринять для предотвращения коррупции и нарушений прав человека".

Ранее "Телеграф" сообщал, что сенаторы США угрожают администрации президента Байдена из-за "Северного потока-2".