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Необязательно бежевый, но длинный: как правильно выбрать стильный тренч на осень 2022 (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Чтобы выбрать правильную вещь, обратите внимание на эти советы
Чтобы выбрать правильную вещь, обратите внимание на эти советы

Тренч – это базовая осенняя вещь, которая легко интегрируется в любой гардероб.

Среди самых популярных вариантов среди трендовой верхней одежды на осень 2022 — пальто и тренч. Модными рекомендациями при покупке пальто, которые следует соблюдать, чтобы выбрать модель, которая будет стильной несколько сезонов, мы уже писали ранее, а теперь давайте поговорим о тренчах.

Стилист Ксения Пуртова в своем модном блоге в Инстаграм поделилась довольно подробной "инструкцией" к выбору осеннего тренча. Сред основных критериев выбора: фасон и длина.

Как выбрать тренч на осень 2022

  • Фасон — свободный, прямой или трапеция.
Как выбрать тренч на осень 2022
  • Длина — для любого роста, длина ниже колена.
Как выбрать тренч на осень 2022
  • Объем — важно, чтобы тренч не был тесным. Для этого примерку лучше проводить на свитер или пиджак. Вам должно быть комфортно в многослойных образах
Как выбрать тренч на осень 2022
  • Коррекционные особенности — втачной рукав показывает фигуру, как есть, спущенное плечо увеличивает верх, реглан визуально делает верх уже, а погоны на плечах делают плечи шире и акцентируют их.
Как выбрать тренч на осень 2022
  • Материал — если вы хотите непромокающий тренч, то лучше выбирать модели из хлопка с водоотталкивающей пропиткой, либо из плащевой ткани.
Как выбрать тренч на осень 2022
  • Цвет — выбирайте под свой гардероб, однако из-за того, что тренч — это долгоиграющий тренд, все же лучше отдать предпочтение более базовым цветам и оттенкам.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая верхняя одежда будет в моде осенью 2022 года. Кроме пальто стилисты советуют присмотреться к тренчам и бомберам. А женственности в образ добавят жакеты из твида.

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#Мода #Женская мода #Стиль #Тренч #Верхняя одежда