Как выглядеть стильно без лишних затрат? Уберите из гардероба устаревшие вещи (фото)

Сейчас актуальны только практичные, лаконичные модели предметов гардероба

Как выглядеть стильно без лишних затрат?! Ответ: никак. Ну давайте быть честными, что все стоит дорого и обновить гардероб в любом случае выльется вам в приличную сумму.

Идеальный вариант, как отмечает стилист Кира (@trends.all.brands), — это собрать базу и нужные комплекты в течение года, а лучше двух. Постепенно. Осознанно. Главное знать свои пробелы и работать над ними. А вот убрать устаревшие вещи, которые дешевят ваш образ, можно уже сейчас.

Эксперт в области моды предлагает пробежаться по нижеперечисленным пунктам и убрать все лишнее.

Колготки

Телесные колготки должны быть под цвет кожи, в идеале 6-8 ден (если они вообще нужны вам). Никакого загара и лайкры (те самые, что блестят и переливаются).

Маникюр

Отдавайте предпочтение маникюру без лишних страз, рисунков, блесток. Лучше аккуратные квадратные, чем длинные и острые.

Макияж

В моде мягкая растушёвка, благодаря которой макияж выглядит максимально естественным. Никаких чётких границ, прорисовок и боевого раскраса.

Аксессуары

Ремни и сумки выбирайте максимально простые, без лишних деталей и фурнитуры. Такие модели всегда выглядят дороже.

Украшения

Украшения, которые передаются по наследству. Можно, но только если это Cartier или Tiffany. В остальных случаях, большой рубиновый камень или печатка, (которой убить можно) давно устарели.

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