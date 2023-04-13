Все "инструменты" есть на вашей кухне: простейшие способы, как прочистить раковину без "кротов" и сантехников

Вашему вниманию — два простых, легких и экологичных способа прочистки засоров

Проблема забитой раковины — это одна из самых распространенных, особенно если в доме есть обладатели длинных волос или домашние животные. В таких случаях — засор в ванной просто обеспечен. Однако сегодня мы хотим поговорить не о том, как эти засоры появляются, а наоборот — как от них избавиться, при этом не вызывая сантехника.

Паниковать не стоит в таких случаях, лучше сразу идти на кухню и брать "инструменты" в виде соли, соды и уксуса, пишет santeplus. Все эти продукты справятся с засорами в раковине не хуже всяких химических "кротов".

Как быстро прочистить раковину подручными средствами

Уксус, пищевая сода и соль

Возьмите 1/2 стакана пищевой соды и 1/4 стакана соли. Смешайте их и вылейте в раковину. После нагрейте уксус, чтобы он закипел, и влейте к предыдущим ингредиентам. Быстро закройте слив, чтобы образовавшаяся пена не перелилась через край. Подождите минут 15-30 и промойте все большим количеством горячей воды.

Уксус и пищевая сода

Вылейте кипяток в канализацию, а затем добавьте стакан пищевой соды и оставьте на несколько минут. Смешайте кипящую воду и уксус в миске и добавьте сверху еще немного пищевой соды и вылейте в слив. Сразу все накройте. Спустя 30 минут налейте еще стакан горячей воды, а затем смойте все.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нужно засыпать в раковину, если от нее исходит неприятный запах. Лайфхак звучит просто, но гарантирует результат.