Главный must have лета: как носить белую макси-юбку, чтобы выглядеть стильно (фото)

Идеально сочетается с золотыми украшениями

Белая макси-юбка из натуральной ткани неожиданно стала одним из главных маст-хевов лета. Вдохновенные 70-ми образы с романтическими топами или более современные сочетания с кожаными куртками буквально заполонили стритстайл.

Сочетайте эти юбки в любимой old money эстетике, с белой рубашкой и золотыми украшениями, как это показывают The Row, пишут эксперты в блоге о моде MODEISME. Или добавьте не менее актуальный tube top и подвеску на черном шнуре, чтобы получить самый трендовый образ этим летом.

Модные фасоны белой макси-юбки лета 2023

Напомним, что old money – это стиль, который никогда не потеряет своей актуальности. Дизайнеры считают эстетику old money вечной классикой и внедряют его характерные особенности в современные коллекции. Отголоски этого стиля можно найти в коллекциях известных брендов, таких как Ralph Lauren и Burberry. Ранее мы более подробно обсуждали модные образы эстетики old money в современном мире.

